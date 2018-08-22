«Мемориал» признал политзаключенным обвиняемого в организации беспорядков ростовского студента

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным студента, одного из организаторов акции сторонников националиста Вячеслава Мальцева в Ростове-на-Дону Яна Сидорова, которого обвиняют в попытке организовать массовые беспорядки 5 ноября 2017 года (ч. 1 ст. 212 с применением ч. 3 ст. 30 УК), а также в покушении на массовые беспорядки (ч. 2 ст. 212 с применением ч. 3 ст. 30 УК). Об этом сообщается на сайте правозащитного центра.

«Анализ доступных нам материалов уголовного дела позволяет с уверенностью говорить о невиновности Яна Сидорова и других фигурантов. Следствие не может представить никаких материальных свидетельств того, что обвиняемые действительно пытались организовать массовые беспорядки или хотя бы планировали их», – говорится в сообщении «Мемориала».

В правозащитном центре также рассказали, что планируют следить за ходом дел других фигурантов — Владислава Мордасова и Вячеслава Шамшина. По мнению правозащитников, «высока вероятность, что и в отношении них обвинение сфабрикуют».

«Мы требуем привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод участников публичных акций и случайных прохожих, незаконно задержанных 5 ноября 2017 года», – отметили в «Мемориале».

Напомним, Сидорова задержали во время акции 5 ноября 2017 года перед зданием правительства Ростовской области. Он вместе с другим организатором Владиславом Мордасовым, как уточняет «ОВД-инфо», стоял с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Долой правительство».

По этому делу также проходит Вячеслав Шашмин, которого обвиняют в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК).

По версии следствия, молодые люди планировали организовать массовые беспорядки через чат «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» в мессенджере Telegram, который они создали в конце октября и в котором к 5 ноября было уже более двухсот человек.

Однако, как сообщали участники чата «Коммерсанту», за несколько дней до акции в чате появились призывы устроить в городе погромы и штурмовать здание областного правительства бутылками с зажигательной смесью. Администраторы чата никак не реагировали на сообщения.

Акции сторонников националиста Вячеслава Мальцева прошли 5 ноября 2017 года. По всей России задержали 448 человек. В Москве, по заявлению полиции, задержали 302 человека.

В конце октября 2017 года суд признал экстремистским и запретил в России движение «Артподготовка», основанное Мальцевым. Его заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). Сам Мальцев летом 2017 года покинул Россию.