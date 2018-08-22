В Татарстане правозащитница рассказала о пытках в отделе по борьбе с организованной преступностью

Глава Ассоциации незаконно осужденных Татарстана Надежда Шакирова сообщила о пытках задержанных в подразделении по борьбе с организованной преступностью республиканского МВД. Об этом сообщает издание «Idel.Реалии».

По ее словам, в апреле прошлого года ее брат Сергей Григорьев, задержанный по подозрению в разбойном нападении и вымогательстве, в течение длительного времени стоял с надетой на лицо шапкой без возможности присесть и посетить туалет.

Кроме того, заместитель начальника по борьбе с организованной преступностью Дмитрий Марфин, оперуполномоченный Дмитрий Иванов и еще трое сотрудников по УБОП, которые не называли свои фамилии, пытались душить Григорьева, надевая на голову полиэтиленовый пакет.

«Душили, пока он не стал прогрызать пакет зубами. Затем были пытки током: к ногам и ягодицам прикладывали железные клеммы и гоняли ток по его телу с помощью самодельной машинки», — рассказала Шакирова.

На следующий день Григорьева доставили в больницу, врачи пришли к выводу, что он полностью здоров. Через несколько часов у мужчины появились боли в ногах, врачи осмотрели его еще раз и зафиксировали двусторонние ушибы коленных составов.

Первый раз о пытках она заявила в обращении к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Возбуждать уголовное дело по заявлению Шикировой СК не стал.

Григорьева позднее приговорили к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в вымогательстве с применением насилия (пункты «а» и «в» части 2 статьи 163 УК), а также в разбое (часть 2 статьи 162 УК). Вину осужденный не признал.

Всего Шакирова нашла около десяти потерпевших, которые рассказали о пытках в УБОП по Татарстану. У одного из них были отбиты почки и зафиксирован ожог полового органа. Все пострадавшие подали заявления в правоохранительные органы и обратились к президенту Владимиру Путину.