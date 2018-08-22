Контактная группа по Донбассу приурочила новое перемирие к началу учебного года

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась о начале нового перемирия с 29 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на помощницу полпреда самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина Викторию Талакину.

В разговоре с агентством Талакина отметила, что дата была приурочена к началу нового учебного года в сентябре: «Мы рассчитываем, что дети Донбасса смогут учиться в спокойной, мирной обстановке».

Следующая встреча состоится в Минске 5 сентября.

Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа, в которую входят представители России, Украины и ОБСЕ, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Однако боевые действия не прекращаются, и, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в июле было зафиксировано 15 тысяч нарушений. Всего с начала 2018 года были убиты более 160 человек.