Прокуратура объяснила причину беспорядков в пермской колонии

Беспорядки исправительной колонии № 37 (ИК-37) Пермского края начались после того, как один заключенный избил другого за сотрудничество с администрацией учреждения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональную прокуратуру.

После избиения, уточняет издание, он отказался подчиниться сотрудникам отдела безопасности колонии, в чем его поддержали несколько других осужденных. Когда «организатора беспорядков» задерживали, он, предположительно, порезал себе предплечья заточенным предметом.

В дежурной части колонии, куда доставили раненного заключенного, ему оказали медицинскую помощь, после чего отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). В ШИЗО также попали еще четверо осужденных, один из которых также нанес себе порезы плеча.

Как сообщает прокуратура, в связи с отсутствием надлежащего надзора за поведением осужденных, необеспечением режимных требований и безопасности других осужденных начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю внесено представление об устранении недостатков.

По данным «Коммерсанта», региональный Следственный комитет также завершает проверку в колонии. В отношении осужденных, устроивших беспорядки, возбудят дело о дезорганизации работы колонии, сообщила газета.

Напомним, что накануне жена одного из заключенных рассказала, что осужденные устроили бунт из-за конфликта с начальником колонии. По ее словам, 17 августа они требовали встречи с прокурором, но им отказали. После этого, как рассказала женщина, десять человек поместили в штрафной изолятор, где ночью пять заключенных пытались покончить с собой. Она добавила, что в колонию после обращения родственников выехал помощник прокурора.

В пресс-службе краевого управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изданию сказали, что заключенные специально провоцируют волнения. В ведомстве считают, что они через родственников дезинформируют о ситуации.