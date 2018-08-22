В Свердловской области арестовали обвиняемых в убийстве инвалида подростков

Березовский городской суд Свердловской области арестовал на два месяца, до 20 октября 2018 года, двух подростков, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть молодого человека с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Свердловской области.

Суд в Березовском до 23 августа с учетом ходатайства защиты отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения третьему фигуранту дела. В сообщении СУ СК отмечается, что четвертый фигурант уже заключен под стражу «с учетом данных о его личности и активной преступной роли, по версии следствия, в групповом избиении пострадавшего».

Тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой было найдено 10 августа. Дело взяли на контроль в центральном аппарате СК. Фигурантам дела предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК).

Убийство 20-летнего Дмитрия Рудакова произошло в Березовске 9 августа. Он был инвалидом, страдал от дефектов речи. Местные жители создали петицию с требованием наказать убийц Рудакова. В тексте к ней сказано, что правоохранителям подозреваемые по делу сказали, что «приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним».