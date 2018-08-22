В июле Россия закупила рекордное с начала года количество золота

В июле Центральный банк России закупил 26,1 тонн золота (ориентировочной стоимостью около 77 миллиардов долларов). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда, отмечая что это рекордный показатель с ноября 2017 года, когда было закуплено 27,37 тонн. Таким образом, к 1 августа в золотовалютных резервах было 2170 тонн золота.

По мнению эксперта Bloomberg, переход на золото поможет избежать тяжелых последствий от американских санкций: «Россия в разгаре финансовой войны. Они избавляются от долларов и переключаются на золото, что спасает их от санкций».

С ним согласился другой эксперт, партнер лондонского отделения консалтинговой компании SP Angel Джон Мейер: «Американцы делают из доллара оружие, и для России диверсификация международных валютных резервов — правильный шаг. Золото — самая подходящая ликвидная инвестиция, если вы хотите быть защищенным от доллара».

Агентство также напомнило о том, что в апреле и мае Центробанк избавился от 85% имевшихся американских казначейских облигаций, из-за чего Россия, как стало известно в июле, вышла из списка крупнейших держателей гособлигаций США. В апреле сумма инвестиций в них сократилась вдвое с 96,1 миллиарда долларов до 48,7 миллиардов, а в мае — до 14,9 миллиардов. В июне данные остались прежними.

22 августа вступят в силу новые санкции США против России, аннонсированные Государственным департаментом. В заявлении ведомства говорилось о том, что правительство России использовало химическое и биологическое оружие против собственных граждан и нарушило нормы международного права, предусмотренные законом от 1991 года.

На фоне вступления санкций в силу курс евро к рублю временно превысил 79 рублей, а доллара США вновь с 13 августа торговался на бирже по 68 рублей (позднее курс также скорректировался).