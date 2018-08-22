Начальника самарской колонии задержали за взятку

В Самарской области при получении взятки задержан начальник одной из колоний, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

В сообщении УФСИН говорится, что за деньги он обещал дать ход процессу условно-досрочного освобождения некоторых осужденных. Окончательное решение по УДО всегда принимает суд, однако мнение руководства колонии всегда учитывается. Другие подробности не раскрываются.

Как сообщает «КП-Самара», в получении взятки подозревают начальника ИК № 3 строгого режима, расположенной в Новокуйбышевске. По данным источников издания, сумма взятки — 300 тысяч рублей.