СК завершил следствие по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Следствие окончило производство уголовного дела в отношении главы карельского №Мемориала» Юрия Дмитриева. Об этом сообщил Инетрфакс со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.
«С 27 августа назначено ознакомление с материалами уголовного дела», — сказал адвокат.
Ранее Городской суд Петрозаводска продлил до 26 октября арест Дмитриеву. Тогда адвокат заявил, что следствие хочет «быстрее передать дело в суд», поэтому торопится с результатами.
В апреле Дмитриев был оправдан Петрозаводским городским судом по делу об изготовлении детской порнографии, которое на него завели в декабре 2016 года. Ему инкриминировали 9 фотографий, обнаруженных в его компьютере, на которых его приемная дочь изображена без одежды. Историк утверждал, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.
14 июня оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии. На заседании прокуратура представила результаты нового психологического обследования девочки, о котором Дмитриев и его адвокат не знали. Оно было сделано уже после решения суда первой инстанции (экспертиза, проведенная во время следствия в 2017 году, установила, что своими действиями Дмитриев не причинил ребенку никакого вреда).
Дело отправили на доследование в связи с «вновь открывшимся обстоятельствами». 23 июля Верховный суд Карелии оставил Дмитриева под арестом.