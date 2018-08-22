Мосгорсуд обязал Навального выплатить один рубль Прохорову в качестве компенсации

Мосгорсуд отклонил иск оппозиционера Алексея Навального, который требовал признать незаконным решение о взыскании с него одного рубля в качестве компенсации бизнесмену Михаилу Прохорову. Об этом сообщили РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом решение Люблинского суда по делу о защите чести и достоинства Прохорова вступило в законную силу.

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Напомним, ФБК Навального опубликовал расследование, в котором сообщил, что Хлопонин продал за 35,5 миллионов евро виллу в Италии офшору, который, как утверждает оппозиционер, принадлежит владельцу ОНЭКСИМ, олигарху Михаилу Прохорову. По версии ФБК, сделка могла быть «формой взятки».

После публикации Навального Прохоров решил судиться. Он подал иск о защите достоинства и чести. В пресс-службе бизнесмена заявили, что сделка была абсолютно прозрачной и взяткой не является.