Мосгорсуд обязал Навального выплатить один рубль Прохорову в качестве компенсации
Мосгорсуд отклонил иск оппозиционера Алексея Навального, который требовал признать незаконным решение о взыскании с него одного рубля в качестве компенсации бизнесмену Михаилу Прохорову. Об этом сообщили РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Таким образом решение Люблинского суда по делу о защите чести и достоинства Прохорова вступило в законную силу.
Напомним, ФБК Навального опубликовал расследование, в котором сообщил, что Хлопонин продал за 35,5 миллионов евро виллу в Италии офшору, который, как утверждает оппозиционер, принадлежит владельцу ОНЭКСИМ, олигарху Михаилу Прохорову. По версии ФБК, сделка могла быть «формой взятки».
После публикации Навального Прохоров решил судиться. Он подал иск о защите достоинства и чести. В пресс-службе бизнесмена заявили, что сделка была абсолютно прозрачной и взяткой не является.