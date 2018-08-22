В МВД предложили выпускать водительское удостоверение с микрочипом

В МВД выступили за выдачу водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, оснащенных микрочипом. Об этом говорится в проекте на портале нормативно-правовых актов.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, документы «нового поколения» оснастят не только микрочипом, но и несколькими дополнительными степенями защиты. Кроме того, размеры водительского удостоверения с закругленными углами будут составлять 85,6 x 54 мм.

На водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации также предлагается сделать перевод записей на английский и французские языки. В поправках МВД уточняется, что документы старого образца также останутся действительными и заменять их будет не нужно.

Напомним, с 3 августа 2018 года госпошлина за выдачу удостоверения выросла до трех тысяч рублей, а свидетельство нового поколения до 1500 тысяч рублей. При этом госпошлина за аналогичные документы без электронного носителя не изменилась.