Reuters: затраты на исполнение «закона Яровой» предложили переложить на Google

Компании «МегаФон» и «Ростелеком» придумали законопроект, который позволит переложить часть затрат на исполнение «закона Яровой» на зарубежные интернет-компании, в том числе на Google или Facebook. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст законопроекта и источники.

Согласно этому документы, в России может появиться понятие «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом», которого обяжут выплачивать компенсации операторам, занимающим «доминирующее положение» на российском рынке радиосвязи. Если такой организатор откажется выполнять требование, то Роскомнадзор ограничит скорость пропуска трафика к таким ресурсам.

Под понятие оператор, занимающий «доминирующее положение», будут подходить компании с долей рынка более 25%, а именно «МегаФон», «Вымпелком» и МТС. По информации агентства, в обсуждении законопроекта принимает также оператор Tele 2. Часть затрат могут переложить с «Ростелекома», «Таттелекома» и «Крымтелекома».

Reuters уточнил, что на данный момент новый закон может коснуться Snap, WeChat, Vimeo, Opera, Google, Facebook и Viber.

Антитеррористические поправки, так называемый «закон Яровой», подписанные президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, вступили в силу 1 июля. Пакет поправок обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров хранить звонки, письма, файлы, разговоры клиентов в течение шести месяцев.

Спустя месяц после вступления поправок в силу интернет-компании не начали исполнять закон, поскольку Минкомсвязи не подготовило уточняющие документы о правилах хранения данных и процедуре передачи информации по запросу в правоохранительные органы.