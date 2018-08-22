Швейцарский банк заморозил активы россиян на 5 млрд долларов из-за санкций

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на 5 млрд франков (или 5 млрд долларов) из-за американских санкций. Об этом сообщил Reuters.

«Credit Suisse, где бы он ни работал, действует в соответствии с нормами международных регуляторов, соблюдая санкции, в том числе санкции в отношении России», — заявил в пресс-службе банка.

Заморозка произошла во втором квартале 2018 года, в отношении чьих именно активов банк так поступил, не раскрывается.

Напомним, в июне 2018 года Credit Suisse, UBS и Julius Baer, следуя исполнению закона об ограничительных мерах, заморозили активы российского бизнесмена Виктора Вексельберга на 1 млрд долларов.