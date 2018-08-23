«Большая четверка» сотовых операторов выступила против введения в России «сетевой нейтральности»

Союз LTE, в который входит «большая четверка» сотовых операторов, направил в правительство письмо, в которым выступил против введения в России принципа сетевой нейтральности. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух компаний, входящих в союз.

В письме союза говорится, что мобильная сеть 5G, которую планируется внедрять в России, основана на управлении параметрами интернет-трафика. В частности, отмечает Союз LTE, она отдает приоритет трафику критических коммуникаций (телемедицина, беспилотные автомобили и так далее). «Резкие и непроработанные решения» могут помешать внедрению 5G в России, считают в объединении.

Авторы послания добавляют, что непродуманные решения в этой сфере могут стать критическими для отрасли и помешать развитию цифровой экономики.

Сетевая нейтральность — принцип, согласно которому провайдерам запрещается блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика.

В начале августа совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил законодательно закрепить принцип «сетевой нейтральности».