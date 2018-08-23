В Чувашии на активиста «Открытой России» составили протокол из-за вручения букета спикеру местного парламента

В Чувашии на активиста «Открытой России» Юрия Сидорова составили протокол по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности «нежелательной организации») после того, как он подарил букет желтых тюльпанов спикеру Госсовета региона Валерию Филимонову. Об этом сообщает издание «7х7».

Как отмечает издание, следствие сочло действия Сидорова публичной акцией, совершенной от имени движения «Открытая Россия». Его обвинили в нарушении статьи 20.33 КоАП РФ.

Сам активист в разговоре с изданием назвал протокол «полным бредом». Он добавил, что своими действиями хотел напомнить депутату о вечеринке с участием певицы Наташи Королевой, которая состоялась в марте 2018 года и в которой приняли участие высокопоставленные чебоксарские чиновники.

По словам активиста, на этой вечеринке чиновники вместе с певицей исполняли песню «Желтые тюльпаны», а мероприятие обошлось бюджету в полтора миллиона рублей.

«Как можно связать тюльпаны, Чувашию и Лондон? Меня не позвали даже на составление протокола, хотя прекрасно знали, что я прохожу курс лечения. Уже стало нормой, что меня постоянно привлекают за любое действие, и протоколы с каждым разом все смешнее», — сказал Сидоров.

В апреле прошлого года Генпрокуратура признала нежелательными связанные с Михаилом Ходорковским британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении «Открытая Россия» отмечают, что не имеют отношения к этим структурам.