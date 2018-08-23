На украшение участков к выборам мэра Москвы потратят более 100 млн рублей

Москва потратит более 100 миллионов рублей на украшение избирательных участков к предстоящим 9 сентября выборам мэра. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок, на который обратили внимание «Ведомости».

Издание отмечает, что эта сумма в два раза больше, чем траты на баннеры и воздушные шары к президентским выборам, хотя «модель оформления участков почти полностью повторяет дизайн, который использовался во время выборов президента».

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, участки украсят перетяжками, гирляндами и декоративными фигурами из воздушных шаров, вокруг установят специальные указатели-навигаторы, а исполнившие свой гражданский долг избиратели смогут сделать селфи с табличкой «Мы с папой (мамой) выбрали мэра Москвы».

Как заявила глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова, все траты на проведение выборов запланированы в бюджете. По ее словам, участки оформят за счет средств, поступающих на финансирование органов власти.

«Что касается общей суммы средств, выделяемых на эти цели, то такого подсчета не проводили, поскольку это разные затраты разных органов, да и на сегодняшний момент задачи посчитать расходы именно на оформление участков мы перед собой не ставили», — отметила Пенькова.

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9 сентября пройдут выборы мэра Москвы. На этот пост претендуют Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан») и действующий глава города Сергей Собянин.