СМИ: Путин во время поездки по регионам объявит о смягчении пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин в ближайшее время объявит о смягчении пенсионной реформы. Об этом сообщают RTVI и «Проект» со ссылкой на источники в Кремле, Госдуме и правительстве.

По данным источников RTVI, близким к администрации президента и партии «Единая Россия», президент сделает это заявление до 1 сентября. Предполагается, что Путин озвучит свое предложение во время поездки в регионы, чтобы остановить падение рейтингов ЕР перед Единым днем голосования.

Как рассказал источник «Проекта», слова президента – «страшная тайна», смягчение реформы должно стать неожиданностью для россиян.

По словам источника в правительстве, президент готов объявить о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. В таком виде законопроект будет выглядеть чуть более справедливым – и мужчинам, и женщинам возраст поднимут на пять лет, пишет «Проект».

Кроме того, особые условия могут быть прописаны и для многодетных матерей.

Близкий к президентской администрации источник отмечает, что в Кремле хотят, чтобы все «хорошие» идеи, касаемые пенсионной реформы, исходили от Путина.

На этой неделе в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросу повышения пенсионного возраста. Депутаты договорились созвать специальную рабочую группу с широким представительством: министры, отраслевые эксперты, ревизоры, депутаты, профсоюзов и т. д.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.