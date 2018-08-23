Кадыров: команду напасть на полицейских в Чечне подростки получили из-за рубежа по соцсетям

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавшие 20 августа на полицейских подростки получили команду из-за рубежа по соцсетям. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По мнению Кадырова, организаторы преступления хотят расколоть российское общество.

«Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника. Родители несут персональную ответственность за действия своих детей», — отметил глава Чечни.

Он добавил, что ему надоели разговоры «каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу».

«Отвечаю им и всем остальным, что никому и никогда не позволю посягать на жизнь сотрудников полиции, несущих на улицах тяжелую службу, или любого другого человека», — написал Кадыров.

20 августа произошло несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне. Республиканское МВД сообщило о том, что двое мужчин, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию отдела полиции по Шалинскому району Чечни и ранили двоих сотрудников правоохранительных органов, после чего были убиты. Практически в то же время появилась информация о попытке самоподрыва возле поста ДПС в селе Мескер-Юрт Шалинского района.

Еще два инцидента произошли в Грозном: на пересечении улиц Первомайская-Исаева в багажнике машины сдетонировало устройство небольшой мощности, а затем автомобиль наехал на сотрудников ГИБДД.

Четверо нападавших были убиты полицейскими, один из боевиков получил ранения при неудачной попытке подорвать себя и был доставлен в больницу, где умер на следующий день.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал, что все участвовавшие в нападении были подростками, самому старшему из нападавших было 17 лет, самому младшему — 11.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

22 августа «Кавказский узел» сообщил, что в Чечне задержали взрослых мужчин из семей участников нападения на полицейских. Кроме того, правоохранительные органы допрашивают знакомых участников нападения.