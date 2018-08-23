СК разрешил представителям Польши осмотреть обломки самолета Леха Качиньского

Следственный комитет России (СКР) удовлетворил запрос Польши и разрешил осмотреть обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился в 2010 году под Смоленском. Об этом сообщается на сайте СКР.

Агрегаты, подузлы и конструктивные элементы самолета осмотрят с 3 по 7 сентября специалисты Главного управления криминалистики «в присутствии польских представителей». Элементы самолета, согласно сообщению СКР, хранятся в Смоленске.

Напомним, самолет Ту-154М с польской правительственной делегацией на борту разбился в апреле 2010 года при посадке в аэропорту Смоленска.

Польские официальные лица, в том числе президент Лех Качиньский, летели на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году расстреляли более 21 тысячи граждан Польши. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту люди — 96 человек.

Самолет летел из Варшавы, и из-за плохих погодных условий экипаж решил совершить посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Борт вышел на посадку раньше и не долетел до полосы, столкнувшись с деревьями.

В апреле 2017 года генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров, а также «третьего лица» в умышленном провоцировании крушения самолета Ту-154М Леха Качиньского.

В июне 2017 года Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что причиной крушения стало снижение борта ниже безопасной высоты и как следствие — столкновение с деревом. В начале 2018 года комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту основной причиной авиакатастрофы.