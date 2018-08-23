Во Франции вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Два человека погибли, один ранен

Вооруженный ножом преступник напал на прохожих во французской коммуне Трап в пригороде Парижа. Об этом сообщает AFP.

Префект департамента Ивелин сообщает, что в результате нападения погибли два человека, один человек серьезно ранен. Ранее AFP сообщало об одном погибшем и двух раненых.

[# Trappes] Opération de police achevée

Le RAID n'a pas été engagé. Individu neutralisé et décédé.

Bilan humain s'agissant des victimes : 2 personnes décédées, 1 blessé grave. @Prefet78 remercie les fonctionnaires de @PoliceNat78 pour leur sang-froid et leur professionnalisme — Préfet des Yvelines (@Prefet78) August 23, 2018

Источник AFP в полиции сказал, что преступника нейтрализовали. Он добавил, что после инцидента мужчина находился в неком павильоне. Агентство сообщает, что сотрудники полиции застрелили нападавшего.

Министр внутренних дел Жерар Коллон сделал заявление для прессы по поводу случившегося. Он подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что нападавший убил свою мать и сестру. Звонок в полицию поступил в 9.30, когда сотрудники правопорядка приехали на место, они обнаружили тела двух убитых женщин. Преступник был застрелен полицейскими во время попытки напасть на них с ножом. Глава МВД также подтвердил информацию о том, что преступник ранее был известен правоохранительным органам и был занесен в специальную базу за «апологию терроризма». Тем не менее, министр подчеркнул, что пока предпочтительной является версия о том, что это была атака, «совершенная человеком с тяжелыми психическими отклонениями», чем «убежденным» исламистом.

По данным BFM TV, нападение совершил мужчина 1982 года рождения. Ранее его судили за оправдание терроризма, однако, по данным телеканала, одной из версией нападения является бытовой конфликт.

Напомним, в июле 2016 года в Ницце произошел теракт, который совершил психически неуравновешенный человек. Он въехал на грузовике в толпу людей, пришедших на праздник, погибло 84 человека. Позднее выяснилось, что преступник продумывал и готовил эту атаку.