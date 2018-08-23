Deutsche Bank уведомил правительство России о прекращении взаимоотношений. Правительство угрозу проигнорировало

Российское правительство не стало отвечать в нужные сроки на требования лондонского подразделения Deutsche Bank обновить сведения, необходимые для проверки клиентов на отмывание средств и финансирование террористов. Об этом сообщили «Ведомости», отмечая, что теперь банк может выслать уведомление о «намерении прекратить деловые отношения».

Лондонское подразделение банка отправило письмо в российское правительство 27 июня. В нем она попросило предоставить новые сведения в рамках практики «Знай своего клиента» (Know your customer, KYC): обычно это юридические данные и местонахождение клиентов, сведения об источниках происхождения средств и о представителях, предоставляющих инструкции по операциям клиента, а также копии паспортов доверенных лиц, в отношении которых могут быть введены персональные санкции.

Правительство подтвердило «Ведомостям» получение уведомления, однако не стало отвечать, поскольку до этого ни разу не получали подобные просьбы ни от Deutsche Bank, ни от других банков, и они не знают, как необходимо отвечать. Ответить было необходимо в течение 30 суток, однако больше писем от банка не поступало.

Неизвестно, связано ли письмо с санкциями европейских стран против России. Представитель банка назвал его формальностью: «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».

По словам источников издания, Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве банка-организатора выпусков гособлигаций, что делает по европейскому законодательству российское правительство его клиентом.

Напомним, весной 2016 года стало известно, что Еврокомиссия и власти США дали рекомендации банкам, среди которых был и Deutsche Bank, отказаться от размещения российских облигаций.

Хотя антироссийские санкции не предполагают прямых запретов на это, власти объясняли это тем, что вырученные от размещения средства могут попасть к компаниям, включенным в санкционные списки. В итоге организатором размещения еврооблигаций на 1,75 миллиард долларов стал «ВТБ Капитал».