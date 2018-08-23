В новосибирском вузе античные скульптуры прикрыли одеялами к приезду делегации РПЦ. Фото

Фото: «НГС.Новости»

Сотрудники Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна (НГУАДИ) прикрыли тканью обнаженные тела статуй в фойе первого этажа здания. По словам пресс-службы вуза изданию НГС.Новости, те могли «ранить чувства» представителей РПЦ, учавствующих в форуме об урбанизме.

В разговоре с «Тайгой.Инфо» представители вуза не уточнили причину, по которой они закрыли тела статуй оранжевыми одеялами, скрепив их канцелярскими зажимами. Вуз добавил, что сейчас со статуй уже сняли ткань, и попросил отнестись к произошедшему «с пониманием».

«Сейчас здесь будет проходить мероприятие под названием Smart Urban. Перед этим вышли многочисленные представители РПЦ, которые обсуждали доступность храмов для маломобильных граждан. И вот как нам объяснили в кулуарах, чтобы не ранить их чувства, прикрыли скульптуры», — передает НГС слова одного из участников мероприятия.

Несколько лет назад жители Новосибирска обращались к правоохранительным органам с просьбой проверить православных активистов на соблюдение закона об оскорблении чувств верующих.

По их словам, те несколько лет срывали культурные мероприятия в городе, а также регулярно писали жалобы на гражданских активистов, чем «буквально затерроризировало город» и дискредитировали других православных в глазах общественности.