«Роснефть» попросила у Путина льготы для разработки месторождений в Сибири

«Роснефть» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить налоговые льготы компании, чтобы она могла разрабатывать месторождения в Западной и Восточной Сибири. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на письмо от имени главы «Роснефти» Игоря Сечина.

По его мнению, для «Роснефти» необходимо ввести такой коэффициент, связанный с амортизацией, чтобы в 2019-2024 годах бурение новых скважин в регионе увеличилось на 5 тысяч ран и это якобы приведет к пополнению бюджета на 1 трлн рублей.

Другая мера касается увеличения объемов геологоразведочных работ, которые, по расчетам Сечина, увеличат добычи нефти на более чем 800 млн тонн к 2050 году, и в 2027 году поступления в бюджет составят не менее 200 млрд рублей.

Более того, глава «Роснефти» уверен, что использование ресурсного потенциала страны, 59% которого сосредоточено в Западной и Восточной Сибири, поможет сохранить долю России на международном рынке.

Напомним, в июне 2018 года СМИ сообщили о подготовки Минфином законопроекта о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Для ряда предприятий введут возвратный акциз на нефть, а также они получат «прибавку» за счет повышающегося коэффициента: в Поволжье он составит 1,1, на Урале — 1,2, в Сибири — 1,3.

На преференции могут рассчитывать заводы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Орскнефтеоргсинтез», ТАИФ-НК, Омский НПЗ «Газпром нефти», Антипинскому и Марийскому НПЗ Дмитрия Мазурова. Как сообщил источник РБК, новые льготы для заводов могут лишить бюджет 330 миллиардов рублей в течение шести лет.