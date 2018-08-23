Швейцарский банк опроверг заморозку активов россиян на 5 миллиардов долларов из-за санкций

Пресс-служба второго по величине банка в Швейцарии Credit Suisse опровергла сообщения СМИ о блокировке активов россиян на 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов США). Об этом представители банка сообщили РИА Новости.

Клиенты по-прежнему могут получать доступ к средствам, банк отказался от управлениями этими активами: речь шла не о заморозке, а о реклассификации части активов, т.е. об их переводе из одного класса управления в другой — из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody).

Представители Credit Suisse отметили, что это не коснулось российских клиентов, которые не находятся под санкциями, и не привело к финансовым потерям.

Ранее Reuters со ссылкой на пресс-службу банка сообщил о заморозке активов, связанных с Россией, из-за американских санкций. Заморозка произошла во втором квартале 2018 года, в отношении чьих именно активов банк так поступил, не раскрывается.