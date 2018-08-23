Директора воронежского интерната приговорили к 2,5 годам колонии после гибели 23 пациентов при пожаре

В Воронежской области вынесли приговор сотрудникам Новохоперского психоневрологического интерната, где при пожаре в 2015 году погибли 23 человека. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Директора интерната Сергея Никифорова и заведующего хозяйством Юрия Дыхненко признали виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, что по неосторожности повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц).

Суд установил, что причиной пожара стало возгорание материала отделки палаты из-за выделения тепла при аварийном режиме работы электрооборудования. Пожарные приехали вовремя, но вследствие нарушений требований пожарной безопасности не удалось эвакуировать и спасти всех находившихся в здании.

Никифорова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, Дыхненко – к двум годам. Они будут отбывать наказание в колонии-поселении. Также Никифорова и Дыхненко лишили права занимать руководящие должности в государственных органах в течение трех лет.

Напомним, пожар произошел в декабре 2015 года в одном из жилых корпусов интерната. В нем находились 70 пациентов учреждения. В результате пожара погибли 23 человека, один человек серьезно пострадал.