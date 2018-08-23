ЦБ приостановил закупку валюты до конца сентября

Центральный банк России откажется от закупки иностранной валюты для Минфина с 23 августа до конца сентября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — пояснили в Центробанке.

В сообщении отмечается, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года».

После заявления ЦБ рубль приостановил снижение. По данным биржи, на 13:00 курс доллара составил 69,01 рубль, достигнув максимума с 5 апреля 2016 года. Потом ЦБ установил курс доллара на завтра — 68,5 рублей. Центробанк также установил курс евро — 79,2. Европейская валюта также начинала расти на открытии торгов.

Напомним, ослабление рубля начало происходить в августе 2018 года на фоне новостей о новых санкциях США против России. В частности, 13 августа курс доллара впервые с апреля 2016 года превысил 68 рублей. В Центробанке (ЦБ) России ослабление рубля назвали «естественной реакцией» финансового рынка.

После обвала рубля ЦБ приостановил закупку валюты для Министерства финансов, но 21 августа сообщил о возобновлении процедуры.