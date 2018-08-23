СК задержал главу службы снабжения петербургского метро по делу о мошенничестве

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу задержало начальника службы материально-технического снабжения ГУП «Петербургский метрополитен» Дениса Руденко по делу о мошенничестве, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, при помощи Руденко гендиректор компании «МК Дизель-энерго» Алексей Лазарев и другие ввели в заблуждение руководство метрополитена и заключили договор на выполнение работ по модернизации оборудования.

В итоге компания поставила контрафактную продукцию, как отмечает пресс-служба СК, по «многократно завышенным ценам» и перевела на свои счета более 32 миллионов рублей.

В настоящий момент Лазарев также задержан. При обыске у него были изъяты 10 миллионов рублей.

О проведении обысков в метрополитене Санкт-Петербурга стало известно 22 августа. Как сообщала пресс-служба ведомства, они проводились в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК) «по факту поставок контрафактной продукции для нужд метрополитена» на 32 миллиона рублей.