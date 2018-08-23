Московская мэрия согласовала митинг КПРФ против пенсионной реформы на 2 сентября

Мэрия Москвы согласовала заявку КПРФ на проведение митинга против пенсионной реформы на проспекте Академика Сахарова 2 сентября, сократив заявленное время и изменив путь шествия. Об этом пресс-служба департамента региональной безопасности сообщила ТАСС.

Митинг против повышения пенсионного возраста пройдет на проспекте Академика Сахарова с 12:15 до 14:00 (на сайте КПРФ говорилось о начале в 11 часов). Заявленное количество участников - до 15 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в столичную мэрию пришли еще три заявки на проведение митинга 2 сентября, помимо заявки от московского отделения КПРФ. Их авторы не разглашались. Две из них планировали также провести демонстрацию на проспекте Сахарова, а последние предложили, помимо него, еще ряд мест в центре города.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.

Напомним, 28 июля в Москве и других городах России прошли согласованные акции против повышения пенсионного возраста. На прошедшей на следующий день, 29 июля, акции Либертарианской партии на проспекте Сахарова были задержаны четверо человек.

В конце июля КПРФ также выступила с предложением провести федеральный референдум о повышении пенсионного возраста. Предложенный ими вопрос был одобрен Центризбиркомом 10 августа. К настоящему моменту известно о двух зарегистрированных местными избиркомами инициативных подгруппах от КПРФ, для начала сбора 2 миллионов подписей им нужно успеть организовать 43 таких подгруппы.