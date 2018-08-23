В Госдуме раскритиковали уголовное дело из-за нарисованных «усов Гитлера» у губернатора Ульяновской области

В современной России инициировать дело за «разрисованный портрет» является неуместным, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, слова которого приводит РИА Новости.

Так депутат отреагировал на информации о возбуждении уголовного дела в Ульяновской области возбудили после жалобы губернатора Сергея Морозова на карикатуру в интернете, на которой ему пририсовали в фотошопе «усы Гитлера».

«Вряд ли в мире можно найти человека, который хоть раз в жизни не нарисовал усы или рога на чьем-то портрете. Давайте просто каждый себя вспомним. И что, мы теперь все под подозрением? По уголовке пойдем? А если серьезно, то нет в законах такого понятия — "усы Гитлера"», — сказал Горелкин.

Другого мнения придерживается зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева. Она заявила, что необходимо найти тех, кто пририсовал усы губернатору, и разобраться было ли это хулиганство с порчей имущества или целенаправленное оскорбление главы региона.

Впервые портрет Морозова с усами как у политика Адольфа Гитлера появился в мае 2018 года во время акции против переименования центральной площади Ульяновска из площади Ленина в Соборную площадь. На плакате была надпись: «Переименовал площадь Ленина в Ульяновске! Гитлер не смог, губернатор Морозов смог?».

После этого Морозов обратился в прокуратуру с жалобой на депутата Госдумы Алексея Куринного из КПРФ. «Куринный А.В. обвиняет меня фактически в нацистских методах, связанных с переименованием площади Ленина в Соборную», — говорилось в заявлении.

После этого региональный Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (319 УК РФ), а сотрудники СК начали проводить следственные действия с двумя представителями КПРФ, у которых отобрали телефоны. Позже Куринной заявил, что к нему с вопросами из СК по этому делу не обращались. По информации «Idel.Реалии» обыски проходили у Дениса Штылева и Наиля Юсупова.