СПЧ попросил отпустить из-под ареста 74-летнего ученого, обвиняемого в госизмене

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте попросил следствие смягчить меру пресечения 74-летнему ученому из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в госизмене (ст. 275 УК). Об этом Интерфаксу сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

СПЧ объяснили необходимость отпустить ученого из СИЗО его возрастом и состоянием здоровья.

Ранее с подобной просьбой к президенту Владимиру Путину обращался Санкт-Петербургский союз ученых. «Содержание в СИЗО угрожает его здоровью и даже жизни», — писали члены союза, отмечая, что тот страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт и болен сахарным диабетом.

Об аресте Кудрявцева стало известно 22 июля после того, как член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружил ученого в СИЗО «Лефортово». Ранее 20 июля ФСБ провела обыски в ЦНИИмаше и кабинете директора информационно-аналитического департамента Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии.

Хотя дело проходит в закрытом режиме, «Коммерсант» сообщил, что его подозревают в в передаче странам НАТО, в том числе и США, секретной технической информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».