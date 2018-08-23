СМИ: эксперты предупредили о блокировке миллионов сайтов в случае принятия законопроекта Минкомсвязи

Рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве России считает, что законопроект о досудебной блокировке сайтов за оправдание и обоснование экстремизма и терроризма должен быть доработан, в противном случае под блокировку могут попасть до 19 миллионов сайтов. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам экспертов, понятия «обоснование» и «оправдание» в предлагаемом контексте имеют абстрактный и двусмысленный характер. Из-за этого возможны их широкие трактовки и злоупотребления ими. Эксперты также считают, что в случае принятия поправок под обоснование и оправдание подпадут учебники по праву и публикации по криминологии, рассматривающие экстремистскую или террористическую деятельность.

Они отметили, что требует доработки и существующий подход к устранению информации, признанной экстремистской. По мнению рабочей группы, он должен зависеть от местонахождения ресурса, аудитории и быть дифферинцированным. Также эксперты считают, что нужно разделить противоправные ресурсы и с учетом социальной опасности поставить разные условия и требования блокировки.

В Минкомсвязи «Коммерсанту» сказали, что получили заключение и в настоящее время его рассматривают.

Напомним, министерство подготовило текст поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в которых содержится предложение ограничивать доступ без суда к страницам в интернете, содержащим «обоснование и оправдание» экстремизма и терроризма. По действующему закону блокировке без суда подлежат страницы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, участию в «массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка» и экстремистской деятельности. Роскомнадзор также может блокировать материалы иностранных и международных организаций, признанных нежелательными.