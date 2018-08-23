В Омске следователи проверяют посты феминистки на предмет возбуждения ненависти к мужчинам 

Управление Следственного комитета России по Омской области проводит доследственную проверку в отношении 31-летней местной жительницы Любови Калугиной, подозреваемой в «возбуждение ненависти либо вражды, а также унижении достоинства» мужчин.

Как сообщает информационно-аналитический Центр «Сова», поводом для проверки стали публикации девушки на ее странице во «ВКонтакте»: 12 постов, размещенных в период с 2013 по 2016 гг, большая часть которых, по оценке Центра, «действительно направлена против мужчин». Следствие усматривает в этих текстах и изображениях признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 статьи 282 УК, согласно которой униженными и оскорбленными могут быть признаны разные группы лиц, в том числе и определенного пола.

Первым обратил внимание на посты неизвестный житель Биробиджана, заявивший о них весной прошлого года в правоохранительные органы. Тогда полицейские вызвали Калугину на «беседу» и взяли с нее объяснение.

Через год после ее визита в полицию Любовь Калугину снова вызвали «на беседу», но уже в Следственное управление СКР, где сообщили , что по ее постам проведена экспертиза, дающая основания для возбуждения против нее уголовного дела. «Они всерьез намерены заводить дело по 282-й за дрели в жопе, жену со сковородкой, батарейки в уретре и прочие очень общественно опасные вещи», — иронизирует девушка.

По мнению Центра «Сова», «высказывания, содержащиеся в ее текстах, различаются по степени агрессии — от грубого юмора до таких, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин». Однако аналитики полагают, что «общественная опасность этих высказываний не высока, поскольку за ними – в отличие, например, от этнической ксенофобии – нет никакой традиции реального применения насилия».

«Сова» не видит необходимости возбуждать в отношении нее уголовное дело, но считает, что «во избежание эскалации ситуации, требования удалять подобный агрессивный контент могут быть вполне уместны».