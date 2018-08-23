В ОБСЕ зафиксировали более шести тысяч нарушений перемирия в Донбассе за неделю

Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала за неделю более шести тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга.

«Более 30% зафиксированных нарушений случились в треугольнике Авдеевка — Ясиноватая — Донецкий аэропорт», — сказал Хуг.

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась о начале нового перемирия с 29 августа. Помощница полпреда самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина отметила, что дата была приурочена к началу нового учебного года в сентябре.

До этого группа согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Однако боевые действия не прекращаются, и, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в июле было зафиксировано 15 тысяч нарушений. Всего с начала 2018 года были убиты более 160 человек.