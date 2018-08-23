На строительство взлетно-посадочной полосы в Шереметьево выделят еще 785 млн рублей

Росавиация выделит дополнительные 785 млн рублей на строительство третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в аэропорту «Шереметьево», завершить которое изначально планировалось в 2016 году. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на систему «СПАРК-Маркетинг».

Деньги на продолжение строительства получит подрядчик «Трансстроймеханизация», который должен завершить строительство полосы к декабрю 2018 года. Как заявлял «Ведомостям» председатель совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко, именно к концу года важно завершить ВПП-3, чтобы закрыть на эксплуатацию сильно изношенную ВПП-1.

До этого ВПП-3 планировали частично открыть к чемпионату мира по футболу в России в июне. Однако на начало марта ВПП-3 была готова всего на 55%, а три рулежные дорожки — от 39 до 90%.

В качестве причин, почему этого не удалось сделать, назывались: долгий процесс урегулирования вопросов по переносу с места строительства газопровода и нефтепродуктопровода, оформление участков, суды с местными жителями, а также сложная геологическая структура местности.

При этом в феврале стало известно, что стоимость строительства ВПП-3 выросла на 60%. Таким образом, затраты возросли с 35,5 до 55,7 млрд рублей. В Росавиации объяснили, что это связано «с покрытием инфляции в период строительства, изменением ряда технических решений, с включением в проект работ по переустройству магистральных газопроводов и подготовке территории строительства».

Новую взлетно-посадочную полосу в аэропорте «Шереметьево» строят с 2011 года. Всего в федеральной целевой программе на 2011-2020 годы на нее было заложено 35,5 миллиарда рублей. Первые два контракта были заключены со структурами корпорации «Трансстрой», однако из-за медленного темпа работ контракты были расторгнуты. Достраивать полосу поручили компании «Трансстроймеханизация». Еще 8,4 млрд понадобилось, чтобы выкупить необходимые для строительства земли.