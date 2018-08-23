В Петербурге суд дал условный срок полицейским, которые ограбили задержанного под угрозой пыток

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 3,5 годам условного срока с лишением права занимать должности в МВД на два года троих сотрудников полиции, которые, угрожая пытками, заставили задержанного отдать им все свои деньги, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как установил суд, Артем Белянин, начальник отделения по противодействию организованной преступности, получил оперативную информацию о «причастности Л. к незаконному обороту наркотиков», чем тот поделился с майором полиции Владимиром Гринчаком и подполковником Никитой Мясниковым.

В июне втроем они задержали мужчину и доставили его в отделение, где потребовали отдать им 1 миллион 100 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности — иначе полицейские угрожали ему применением силы.

Они обыскали задержанного, отобрали у него телефон и банковскую карту. Узнав пароль от нее, они сняли 421 тысячу рублей, которые потратили на четыре устройства Iphone7 и чехлы к ним.

Как уточняет пресс-служба, подсудимые признали вину и возместили потерпевшему моральный и материальный ущерб. Их признали виновными по п. «а,б,в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, специальных средств и причинением тяжких последствий) и ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество с использованием своего служебного положения).