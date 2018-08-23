СМИ сообщили о проблемах с публикацией контента в Facebook

Некоторые российские СМИ сообщили о проблемах с публикацией материалов в своих группах в Facebook. Об этом сообщает The Insider, одно из изданий, у которого возникли проблемы с публикацией материалов.

Помимо The Insider проблемы с публикацией контента в Facebook появились у «Медиазоны», «Таких дел», «Роскомсвободы», «Дискурса» и других.

Нехило, как минимум три независимых медиа - The Insider, Медиазона и Такие дела без объяснения причин лишились возможности публиковать новости в своей Facebook группе — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) August 23, 2018

Согласно сообщениям в твиттере, аналогичные трудности наблюдаются также у ряда зарубежных изданий.

The Insider рассказал, что администрация Facebook не присылала редакциям никаких уведомлений, их паблики доступны в соцсети. «Однако при попытке опубликовать пост, возникает ошибка — он удаляется со страницы издания через одну минуту», — отметили в издании.

По данным The Insider, к 15:30 у ряда СМИ сообщества в Facebook заработали.