Новая газета

Сенцов

102-й день бессрочной голодовки

СМИ сообщили о проблемах с публикацией контента в Facebook

Общество

 

Некоторые российские СМИ сообщили о проблемах с публикацией материалов в своих группах в Facebook. Об этом сообщает The Insider, одно из изданий, у которого возникли проблемы с публикацией материалов.

Помимо The Insider проблемы с публикацией контента в Facebook появились у «Медиазоны», «Таких дел», «Роскомсвободы», «Дискурса» и других. 

Согласно сообщениям в твиттере, аналогичные трудности наблюдаются также у ряда зарубежных изданий.

The Insider рассказал, что администрация Facebook не присылала редакциям никаких уведомлений, их паблики доступны в соцсети. «Однако при попытке опубликовать пост, возникает ошибка — он удаляется со страницы издания через одну минуту», —  отметили в издании.

По данным The Insider, к 15:30 у ряда СМИ сообщества в Facebook заработали.

Теги:
сми, интернет, фейсбук, em
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera