Продукты в России дорожали в 2018 году в 4 раза быстрее, чем в ЕС

Цена на продукты в России с января по июль 2018 года росла в 4,2 раза быстрее, чем в Европейском союзе. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

Если в России цены выросли на 2,1%, то в ЕС всего лишь на 0,5%. «В России в июле 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. отмечался существенный прирост цен на фрукты – 8,6% (в ЕС – 3,5%) и овощи – 6,1% (в среднем по странам ЕС цены снизились на 0,8%)», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали на 2,7%, мясо и мясопродукты – на 1,9%, рыба и морепродукты – на 1,6%, хлебобулочные изделия и крупы – на 0,5%, масла и жиры – на 0,1%. При этом молочные изделия, сыры и яйца стали дешевле на 0,5% (в среднем по странам ЕС – на 0,3%).

Напомним, в 2017 году продукты питания в России дорожали медленнее, чем в ЕС, это наблюдалось впервые с 2011 года.