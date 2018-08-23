Роспотребнадзор обвинил во вспышке гепатита А на заводах Петербурга поставщика еды для РЖД и «Роснефти»

Сотрудники компании MFC Foods (ООО «эМэФСи»), организатора питания на нескольких автомобильных заводах Петербурга, не были привиты против вирусного гепатита А, что могло стать причиной вспышки заболевания сотрудников на них. Об этом в ведомстве сообщили «Фонтанке».

Ранее 23 августа «Фонтанка» сообщила о заражении сотрудников автомобилестроительных заводов «Ниссан», «Тойота» и «Хендай». Источники издания говорили о «ежедневных госпитализациях», которым подверглись от 15 до 37 человек. Роспотребнадзор потвердил 18 случаев заражения у сотрудников «Ниссан» и «Тойота» — по девять на каждом.

В настоящее время Роспотребнадзор временно запретил деятельность пищеблоков компании и обратился в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности MFC Foods на этих трех предприятиях. Столовые на заводах также закрыли, сотрудникам временно выдают сухие пайки.

Как отмечает издание, в списке клиентов MFC Foods находятся «Роснефть», РЖД, концерн «Калашников», LG, Volkswagen и другие предприятия.