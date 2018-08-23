Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к двум годам условно за комментарии во «ВКонтакте»

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал виновной в возбуждении ненависти или вражды в интернете (ч. 1 ст. 282 УК) местную жительницу Ольгу Черничкину и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Об этом говорится в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов города.

Как установил суд, 13 декабря 2016 года Черничкина оставила в группе «Питер Решает» «ВКонтакте» комментарии, содержащие «побуждение к использованию враждебных насильственных действий – убивать лиц, представителей народностей Кавказа и Средней Азии, а также применять иные насильственные действия, свидетельствующие о выражении враждебного отношения».

Черничкина признала свою вину. Как сообщает «Фонтанка», она удалила свою страницу в соцсети.

Ранее за пост во «ВКонтакте» Следственный комитет (СК) по Санкт-Петербургу попросил отправить на принудительное лечение обвиняемого в экстремизме Эдуарда Никитина. Поводом к возбуждению дела стал пост, в котором высказывались сомнения в позитивных изменениях после выборов, а эксперты увидели признаки экстремизма в слове «ватник» (пренебрежительное название патриотично настроенного гражданина России — ред.), пояснил адвокат Максим Камакин.