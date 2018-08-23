В Германии арестовали подозреваемого в подготовке теракта россиянина

Россиянин Магомед-Али С., накануне задержанный в Берлине по подозрению в подготовке теракта, был арестован на время следствия решением следственного судьи, сообщается на сайте Генпрокуратуры Германии.

Ранее ведомство сообщало, что в день задержания в квартире 31-летнего гражданина России также прошли обыски. По версии следствия, он хранил у себя дома компоненты для изготовления взрывчатки и собирался устроить теракт на территории Германии.

Задержание связано с расследованием французских властей в отношении некоего Клемента Б., арестованного в апреле прошлого года. По версии следствия, «радикально-исламистски настроенный подозреваемый» вместе с Клементом Б., якобы планировал собрать и привести в действие бомбу — место и время предполагаемого теракта не сообщалось. Для этого они в октябре 2016 года купили взрывчатое вещество, которое хранили в квартире в Берлине.

Как уточняет Deutsche Welle, купленный ими TATP (трипероксида ацетона) использовался при взрыве на концерте Арианы Гранде в Манчестере в мае 2017 года и в терактах в Брюсселе в марте 2016 года — за них взяла ответственность запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

О связях Магомеда-Али С. с ИГ пока что не сообщалось, однако прокурор по делу в разговоре с DW называл его «радикальным исламистом», а журнал Spiegel писал о нем, как об «исламисте из Чечни».