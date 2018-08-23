В Таллине открыли мемориал памяти жертв коммунизма
В Талинне прошла церемония открытия памятника жертв коммунизма, на нем выбиты имена более 22 тысяч человек, погибших в ходе репрессий. Об этом сообщило эстонское издание ERR.
#Gallery: Victims of #Communism Memorial opened in #Tallinn #BlackRibbonDay #memorial #Estonia #EV100 #Estonia100 https://t.co/MecuuP0tHu pic.twitter.com/UM5RGHadqH— Estonian News (@errnews) August 23, 2018
На мероприятие приехали президент Эстонии Керсти Кальюлайд, министр юстиции Урмас Рейнсалу, а также приглашение разослали более 500 реперессированным во время СССР эстонцам.
«По разным подсчетам, более 75 тыс. жителей Эстонии разных национальностей пострадали от «красного» режима. Мемориал на Маарьямяэ достаточно крупный, и на нем более 22 тыс. имен жителей Эстонии, которые были убиты или умерли из-за нечеловеческих условий содержания в заключении или на поселении по воле советской власти», — рассказал руководитель по связям с общественностью Института исторической памяти Эстонии Сергей Метлев.
Сам мемориал состоит из двух частей. Первая называется «Путь» и представляет собой две стены, на которых выбиты имена погибших в результате репрессий эстонцев. Вторая под названием «Домашний сад», в котором посажены фруктовые деревья. Стоимость мемориала составляет шесть млн евро.