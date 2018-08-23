С активистки «Божьей воли» взыскали 585 тысяч за порчу гравюр на выставке в Манеже

Бутырский районный суд Москвы постановил взыскать с активистки движения «Божья воля» Людмилы Есипенко 585 тысяч рублей за повреждение гравюр художника Вадима Сидура на выставке в Манеже в 2015 году. Об этом РАПСИ сообщила пресс-секретарь суда. Сторонники Есипенко написали в соцсетях о ее намерении обжаловать приговор.

В августе 2015 года активисты «Божьей воли» устроили погром на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже. Они начали крушить представленные работы, заявляя, что экспонаты оскорбляют чувства верующих. Среди из них, в частности, были работы советского скульптора и художника Вадима Сидура.

Хотя Есипенко сради после погрома оштрафовали на тысячу рублей за мелкое хулиганство, весной 2016 года ее задержали и отправили под домашний арест по уголовному делу о «повреждении культурных ценностей» (ч. 1 ст. 243 УК). В сентябре 2016 года МВД закрыл дело против нее в связи с отсутствием состава преступления.

В апреле 2018 года Бутырский суд взыскал с нее 1 миллион 200 тысяч рублей, однако из-за того что сама активистка не была на суде заочное решение было отменено.