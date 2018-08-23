Time включил парк «Зарядье» в список 100 лучших мест в мире

Журналисты английского журнала Time внесли парк «Зарядье» в список 100 лучших мест в мире за 2018 год. Рейтинг опубликован на странице издания.

По мнению редакции, «Зарядье» стало первым крупным парком, который появился в Москве за последние 50 лет и который не похож на формальные и величественные парки «советских» городов.

В публикации отмечается, что примечательными местами в парке является «Парящий мост» в форме бумеранга над Москвой-рекой, концертный зал и ледяная пещера. Издание напомнило, что проект парка создало нью-йоркское архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro.

Парк «Зарядье» был открыт в Москве ко Дню города на месте демонтированной гостиницы «Россия». На создание парка из городского бюджета потратили около 25 млрд рублей. Ландшафт парка представляет основные климатические зоны России: тундру, степь, лес и болото.