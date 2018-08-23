Суд заочно арестовал предполагаемого организатора теракта в петербургском метро

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца лидера запрещенной на территории России группировки «Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад» Сироджиддина Мухтарова, которого следствие считает организатором теракта в петербургском метро. Об этом «Новой газете» рассказала пресс-секретарь суда.

Согласно постановлению суда, срок содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого на территорию России, а именно с момента пересечения обвиняемым границы России или с момента его задержания на территории России.

По словам представителя Следственного комитета, где находится Мухтаров, в СК не знают. Его объявили в федеральный и международный розыск. Срок ареста начнет отсчитываться с того момента, когда Мухтарова задержат в России, либо же экстрадируют на территорию страны.

Мухтаров и Махбубов обвиняются по ч. 1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ, санкции по которой предусматривают максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Им вменяется по 12 эпизодов террористической направленности.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт-1».

По версии следствия, фигуранты дела организовали группировку в Сирии не позднее 2013 года — ее создателем был уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров. Для теракта в Петербурге они изготовили три взрывных устройства, из которых в итоге сработало только одно — то, которое пронес с собой смертник Акбаржон Джалилов. Другое Джалилов разместил на платформе станции «Площадь Восстания», но оно не сработало дистанционно. Третье должны были пронести его сообщники, однако их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Фигурантами по делу проходят 11 человек. В зависимости от роли каждого, их обвиняют по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, о содействии террористической деятельности, о террористическом акте, о незаконном изготовлении оружия, о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.