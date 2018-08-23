ФБК рассказал о закупке продуктов для солдат Росгвардии по завышенной цене

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что при поставке продуктов питания для солдат Росгвардии происходят хищения.

В расследовании говорится, что в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стало ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». С этой компанией заключили контракты на сумму более двух миллиардов рублей.

ФБК, опираясь на данные сайта Госзакупок, сравнил контракты на поставки продуктов для Росгвардии до и после того, как единственным поставщиком стал «Мясокомбинат «Дружба народов».

Скриншот с сайта Navalny.com

Навальный утверждает, после этого закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту) выросли в несколько раз.

Владельцем «Дружбы народов», говорится в расследовании, через цепочку компаний является Борис Кантемиров, который ранее был начальником Центрального архива внутренних войск МВД. Главнокомандующим внутренними войсками МВД был Виктор Золотов, который в настоящее время возглавляет Росгвардию.

До Кантемирова предприятием, зарегистрированным в Крыму, владел украинский предприниматель Юрий Косюк. Он заявлял, что бизнес у него «отняли». «Да, действительно контроль был передан, скажем так, определенным структурам, близким к руководству Российской Федерации», — говорил пресс-секретарь Косюка Алена Кузьменко.

ФБК утверждает, что последние несколько лет Кантемиров занимал руководящие посты в компаниях бизнесмена Бориса Ванинского. Структуры Ванинского продали благотворительному фонду «Дар», упомянутому в расследовании ФБК «Он вам не Димон».

На основе всего вышеперечисленного в ФБК сделали вывод, что бенефициаром «схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат «Дружба Народов» является Медведев или кто-то из его окружения.

«Новая газета» связалась с пресс-службой Росгвардии, где оперативный комментарий предоставить нам не смогли. Мы направили запрос в ведомство и сообщим читателям о реакции.