Полковник МВД Дмитрий Захарченко обвинил следствие в давлении на прокуратуру. Об этом он заявил на заседании Пресненского районного суда.

«Они искажают действительность. Предоставляют прокуратуре заведомо ложные сведения», — заметил Захарченко, подчеркнув, что представители следствия поддерживают постоянную связь с прокурорами — в том числе с помощью мессенджера WhatsApp.

«Они хвастались, показывая переписку с фамилией представителя прокуратуры».

В ходе заседания представители защиты обращали внимание судьи Елены Абрамовой на ряд ошибок предварительного следствия. Так, следователи отказались проводить очную ставку между Захарченко и свидетелями обвинения, не оценили должным образом доказательства, а ряд доказательств (распечатки телефонных звонков по ряду номеров) правоохранители собрали недолжным образом. По мнению защиты, это позволяло вернуть дело прокурору для устранения нарушений, но суд отклонил ходатайство.

В ходе заседания были также допрошены свидетели обвинения. Бывший замначальника ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК) Феликс Васильков охарактеризовал Захарченко как «хитрого, умного и плотоядного», но отметил его профессиональные качества.

Васильков раскрыл некоторые подробности своего общения с Алексеем Лаушкиным — генералом МВД, фигурирующем в деле в качестве посредника между Дмитрием Захарченко и Мехди Дуссом, бизнесменом, который, по версии следствия, был вынужден дать Захарченко взятку в размере 800 тыс. долларов и 50%-ной скидки в сети ресторанов La Maree. Лаушкин жаловался на действия 38-го отдела ГУЭБиПК, которые помешали его другу Дуссу вести бизнес, и просил разобраться. Однако межведомственная проверка, которую ГУЭБиПК проводило совместно с Федеральной таможенной и Федеральной налоговой службами, выявила многочисленные нарушения законодательства со стороны подконтрольных Дуссу компаний. При этом сам Захарченко не мог влиять на исход проверок, подчеркнул Васильков.

По мнению защиты, следствию не удалось обнаружить в действиях Захарченко и бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина организованной группы. Напомним, Сенин был высокопоставленным сотрудником организационно-инспекторского управления ФСБ. Его обвиняют в том, что он участвовал в коррупционной схеме Захарченко, которому приходится шурином.

15 мая 2017 года Сенин был объявлен в федеральный розыск по подозрению в дезертирстве.

Экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. У него изъяли девять миллиардов рублей. Следователи также указывали, что у Захарченко есть 27 объектов недвижимости, дорогостоящие автомобили и золотой слиток.

По словам полковника, из перечисленного имущества ему принадлежало около 92 тысяч рублей. Остальное было зарегистрировано на родственников и других лиц.