Отсутствие Медведева на публичных мероприятиях объяснили спортивной травмой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает Интерфакс.

В пресс-службе уточнили, что появление Медведева на публичных мероприятиях не планируется и в ближайшее время.

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Ранее издание «Проект» со ссылкой на источники сообщило, что Медведев по неизвестной причине девять дней не появляется на публике. На одной из встреч, по данным издания, чиновники прождали премьера полтора часа.

Последний раз Медведев появлялся на публике 14 августа на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. В последующие дни на сайте правительства писали только о том, что Медведев направлял телеграммы за рубеж и в регионы.