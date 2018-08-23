«Зенит» одержал победу в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Петербургский «Зенит» обыграл норвежский «Мольде» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Все, 3:1! С победой, сине-бело-голубые! #ЗенитМольде pic.twitter.com/VaOoZvKi8L— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 23, 2018
Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1.
На 42-й минуте футболист гостей Эйрик Хестад открыл счет. В середине второго тайма Артем Дзюба сравнял счет, а за десять минут до конца основного времени точный удар нападающего Антона Заболотного вывел вперед российскую команду. Еще один гол за «Зенит» на 90-й минуте забил защитник Миха Мевля.
16 августа в ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги Европыпитерский клуб разгромил футболистов минского «Динамо» со счетом 8:1.
В первой игре «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 4:0. Для того, чтобы выйти в следующий раунд, питерской команде было необходимо забить как минимум пять голов. По сумме двух матчей противостояние завершилось со счетом 8:5 в пользу российского клуба.