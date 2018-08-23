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«Зенит» одержал победу в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Спорт

 

Петербургский «Зенит» обыграл норвежский «Мольде» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. 

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1.

На 42-й минуте футболист гостей Эйрик Хестад открыл счет. В середине второго тайма Артем Дзюба сравнял счет, а за десять минут до конца основного времени точный удар нападающего Антона Заболотного вывел вперед российскую команду. Еще один гол за «Зенит» на 90-й минуте забил защитник Миха Мевля.

16 августа в ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги Европыпитерский клуб разгромил футболистов минского «Динамо» со счетом 8:1. 

В первой игре «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 4:0. Для того, чтобы выйти в следующий раунд, питерской команде было необходимо забить как минимум пять голов. По сумме двух матчей противостояние завершилось со счетом 8:5 в пользу российского клуба. 

Теги:
футбол, зенит
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