Мужчина открыл огонь у посольства Камбоджи в Москве

Неизвестный открыл огонь по полицейским дипломатических представительств в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным источника Интерфакса, мужчина открыл огонь из травматического оружия.

«Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия на улице в районе посольства Камбоджи и ранил полицейского», – сказал источник.

Источник в экстренных службах сообщил, что напавший выжил, но находится в критическом состоянии.

«Стрелявший получил фатальные ранения, но медики борются за его жизнь. Он в критическом состоянии», – сказал собеседник агенства.

Источник Интерфакса в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, нападение совершил 25-летний уроженец Кавказа.

Как пишет телеграм-канал Mash, мужчина был «в возбужденном и неадекватном состоянии» и приставал к сотрудникам полиции. После того, как ему сделали несколько предупреждений, он достал пистолет и открыл огонь.