Явлинский обратился к Чайке с просьбой закрыть дело «Нового величия»

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский написал заявление на имя Генерального прокурора России Юрия Чайки, в котором потребовал закрыть дело «Нового величия».

По мнению политика, фигуранты уголовного дела, которых обвиняют в организации экстремистского сообщества, «были всецело спровоцированы неким неизвестным лицом, проходящим по делу как секретный свидетель, а также двумя другими свидетелями, официально состоящими в штате правоохранительных органов и по их поручению осуществлявшими скрытое оперативное наблюдение за склонной к политическим дискуссиям группой».

«Если секретный свидетель имеет какое-либо отношение к правоохранительным органам, то обвиняемые должны быть скорейшим образом оправданы, а действиям провокаторов и их руководителей, безусловно знавших об этой «спецоперации», дана дисциплинарная и уголовная оценка», – говорится в заявлении.

Ранее в Москве прошел «Марш матерей» — несогласованная с мэрией акция в поддержку всех фигурантов дела «Нового величия». А на следующий день, 16 августа, Дорогомиловский районный суд после ходатайства следователя перевел под домашний арест двух фигуранток дела — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.

Под арестом остаются четверо фигурантов. В субботу, 18 августа, «ОВД-Инфо» опубликовали письмо с просьбой о помощи одного из них, Дмитрия Полетаева. Ранее Союз солидарности с политзаключенными объявил о начале сбора денег на помощь обвиняемым по делу.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент спецслужб.