В ЮАР задержали российский корабль с 20 контейнерами оружия. Судовладелец это опроверг

На побережье города Порт-Элизабет в Южноафриканской республике задержали судно «Лада» под российском флагом по подозрению в перевозке оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщило издание HeraldLIVE.

По информации издания, в воскресенье 19 августа в порту Нгкура с корабля отгрузили 14 контейнеров, а еще 20 контейнеров остались на борту. В неотгруженных контейнерах якобы и находился нелегальный груз стоимостью, примерно, 237 млн рублей (50 млн рэндов).

СМИ утверждает, что расследованием дела занимается элитная уголовно-розыскная организация «Ястребы». В публикации говорится, что контейнеры предназначались для Лагоса, Нигерии и США.

«Портовое управление может подтвердить, что судно "Лада" арестовано и стоит на якоре на рейде у порта Нгкура (Порт-Элизабет). Мы знаем, что на судне есть опасный груз», – заявил глава управления порта Танди Лебакенг портала News24.

Согласно информации на сайте Maritimebulletin, корабль вышел из порта Усть-Луг в мае 2018 года и побывал в портах Индии, Индонезии, Шри-Ланки, Кении, Мозамбика и Танзании.

Однако владелец корабля «Трансфлот» эту информацию опровергает. «Никакой полиции, никаких арестов не было. Капитан не может не знать об аресте. Такового нет. Это фейковая новость из «Твиттера», — сказал представитель компании.

По его словам, власти ЮАР разрешили судну причалить в порту, и экипаж ждет, когда порт примет сухогруз. На борту «Лады» находятся 10 человек, компания-судовладелец поддерживает связь с капитаном и экипажем.

В разговоре с TradeWinds, представитель компании уточнил, что груз был загружен в Ченнаи, Индии. В контейнеры были помещены пикрат аммония и разрывные патроны трех типов. Груз выгружали в Коломбо, Момбасе, Дар-эс-Саламе и Тулеаре без каких-либо задержек и проблем с местными властями, сказали в компании. Следующими портами выгрузки должны стать Лагос - Нигерия и Уилмингтон, Северная Каролина, США.

Дежурный дипломат в посольстве России в ЮАР сообщил корреспонденту ТАСС, что диппредставительство пока не располагает информацией об этом инциденте.